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Разпитват 13 свидетели по делото за убийството на Маги, обвиняемият Иван ще говори последен

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    Делото за убийството на 18‑годишната Магдалена Русева започна по същество в Окръжния съд в Хасково. На днешното заседание се явиха 13 от призованите свидетели, а трима отсъстваха от процеса срещу 18‑годишния обвиняем Иван Костов.

    Престъплението е извършено на 26 април 2025 г. в къща на улица „Тимок“, а тялото на момичето е открито в изоставен имот на улица „Амур“ в Хасково. Според разследващите младежът, който по това време е бил непълнолетен, е удушил Маги с връзка в дома на дядо си, след което е поставил тялото в бидон и го е търкалял на около 600 метра до изоставения имот.

    Първа днес показания даде майката на Маги – Лидия Трендафилова, частен обвинител по делото. През сълзи тя разказа, че в злополучната вечер дъщеря ѝ съобщила, че отива на рожден ден на приятелка. Прибрала се около полунощ и всички си легнали. Маги спяла в една стая със сестра си. Около 4 часа сутринта Лидия се събудила и установила, че момичето липсва. Опитите ѝ да се свърже с нея били неуспешни – телефонът давал свободно. По‑късно счупеният апарат бил намерен от клошар, който го предал в офис на куриерска фирма. Служител там отговорил на обаждане от приятеля на Маги – Николай, който прибрал телефона и уведомил майката. Така започнало издирването.

    Иван първоначално отричал да има отношение към престъплението. Твърдял, че Маги си е тръгнала сама от къщата на дядо му, въпреки че той настоявал да я изпрати.

    Около 6 часа сутринта младежът се прибрал в апартамента, където живеел с майка си, пастрока си и малкия си брат.

    Сред разпитаните днес бе и вторият баща на Иван – Димо Ангелов. Той заяви, че не е познавал лично Маги, но след като доведеният му син се прибрал, от джоба на суичъра му изпаднала личната карта на момичето, която била счупена. Ангелов не заподозрял нищо нередно, тъй като Иван не показвал притеснение. След като се прибрал, младежът легнал да спи, следобед учил, около 14 часа излязъл с приятели. По думите на пастрока Иван му разказал, че той и негов приятел били отвлечени и малтретирани от близки на убитата – ритали го, пускали му ток и го заплашвали с оръжие. Твърдял, че знае кои са хората, но не знае имената им.

    Дни по‑късно Иван бил задържан, а семейството му останало шокирано от разкритията. Пастрокът сподели, че от пет години се грижи за момчето и често го съветвал, че „жените са като цветя и трябва да се пазят“, давайки пример с майка му, която в процеса е и негов адвокат.

    Дядото на Иван – Недялко Костов, е бил в къщата по време на престъплението, но твърди, че не е чул нищо. Видял внука си с четирима‑петима приятели по‑рано вечерта, но около полунощ си легнал. Когато станал към 6:30 часа, в къщата вече нямало никого.

    В съдебната зала днес Иван Костов заяви, че се признава за виновен. Адвокатът му Димитър Марковски уточни, че клиентът му ще даде пълни обяснения, но едва след разпита на всички свидетели и вещи лица.

    Заседанието започна в 10 часа и към 14:30 часа все още продължаваше. Сред останалите призовани са управителка на кафене, служител от Криминална полиция, приятелят на Маги, двете ѝ лели, братовчед ѝ, човекът, който е намерил телефона и служителят от куриерската фирма. По делото предстои да бъдат разпитани общо 42 свидетели, като са насрочени още две заседания през юли.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

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