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Част от Хасково е втори ден без вода, превключват към нов водопровод

Поради превключване на нов водопровод  към мрежата на град Хасково, и днес с нарушено водоподаване ще са части от кварталите „Република“, „Овчарски“, „Македонски“ и „Тракийски“, съобщиха от ВиК – Хасково. Десетки наши читатели се оплакват, че втори ден са без вода. Припомняме, че плановият ремонт за превключване от стар към нов водопровод започна във вторник.

От ВиК съобщиха, че към 15 часа са приключили с превключването и водоподаването вече се нормализира.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (2)

  • 1
    По
    Потърпевша
    22 0
    13:59, 3 юни 2026
    Тези неща се обявяват предварително, а не СЛЕДварително.
    Половината град остана изненадващо без вода, а спирането е било планово!!
    Безсрамие!!!Толкова ли е трудно ВиК да направят един анонс до всички медии!?
    Не е нормално да се прибереш от работа, и да не можеш да се изкъпеш, и елементарно - да ползваш тоалетна!!!
    На следващия ден пак сме на работа !! И не е редно, да се къпем с минерална вода, която е за пиене, не за миене!
    Отговор
  • 2
    Ис
    истинският антимишок
    6 0
    14:32, 3 юни 2026
    Аз съм до новият парк зад ДНА и едно денонощие вече сме без вода!А уж не сме към нито един от изброените квартали...
    Отговор
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