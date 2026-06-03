Част от Хасково е втори ден без вода, превключват към нов водопровод

Поради превключване на нов водопровод към мрежата на град Хасково, и днес с нарушено водоподаване ще са части от кварталите „Република“, „Овчарски“, „Македонски“ и „Тракийски“, съобщиха от ВиК – Хасково. Десетки наши читатели се оплакват, че втори ден са без вода. Припомняме, че плановият ремонт за превключване от стар към нов водопровод започна във вторник.

От ВиК съобщиха, че към 15 часа са приключили с превключването и водоподаването вече се нормализира.