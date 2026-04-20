РИК Хасково отваря принудително изборни чували заради масови грешки при запечатването

    Председателят на Районната избирателна комисия в Хасково Добромир Якимов съобщи за сериозен процедурен проблем, който е забавил обработката на протоколите от вчерашните парламентарни избори в региона.

    Представители на около 20 секционни комисии в областта са допуснали идентична грешка, като са запечатали с пломба изборните книжа и важни материали директно в белите чували. В тях са попаднали устройствата за видеонаблюдение, както и задължителните пликове 1 и 2, които по закон трябва да бъдат достъпни за проверка преди окончателното предаване на документацията.

    Якимов поясни, че ситуацията изисква стриктно спазване на протокола, според който чувалите могат да бъдат разпломбирани единствено от представител на РИК, но само в присъствието на всички девет членове на секционната комисия. Този пропуск е довел до струпване на хора и напрежение, тъй като без изваждането на тези книжа секциите не могат да преминат през изчислителния център и проверка от страна на РИК.

    Проблемите са локализирани основно в секции от общините Маджарово и Стамболово, като подобен случай е регистриран и в град Хасково, а информацията сочи, че грешката се повтаря и на други места в страната.

    В момента се съставят констативни протоколи за всеки отделен случай, за да се гарантира прозрачността при повторното пломбиране на чувалите с нови знаци, предоставени от областната администрация.

     
    Източник: Haskovo.NET

