Радослав Вълчев гласува в Хасково: Време е младите хора да остават и да се развиват тук

Кандидатът за народен представител от коалицията, подкрепяна от Румен Радев, Радослав Вълчев упражни правото си на глас в 20-а секция, разположена в СУ „Васил Левски“ в Хасково.

Вълчев, който е втори в листата за региона и по професия е инженер-технолог, избра да упражни вота си чрез машина. След като гласува, той сподели пред медиите, че изборът му е продиктуван от желанието за бъдеще, в което младото поколение не се чувства принудено да търси реализация извън граница.

Той подчерта, че гласува за България, в която младите хора ще избират да работят и да развиват родната икономика, вместо да напускат страната. Кандидат-депутатът отправи призив към всички свои съграждани да бъдат активни и да излязат до урните, като изрази оптимистична прогноза за висока избирателна активност, надхвърляща 60%. Вълчев е категоричен, че само чрез масово участие в изборния процес може да се постигне желаната промяна за стабилна и просперираща държава.

До 9:30 часа днес в същата секция бяха гласували 68 души от общо 826 избиратели. 43-ма упражниха своя вот с хартиена бюлетина и 25 с машина.

В съседната 12-а секция активност бяха проявили около 50 души от общо 765.

Водачът на листата Димитър Стоянов по право гласува в Свиленград.