От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Радослав Вълчев гласува в Хасково: Време е младите хора да остават и да се развиват тук

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Кандидатът за народен представител от коалицията, подкрепяна от Румен Радев, Радослав Вълчев упражни правото си на глас в 20-а секция, разположена в СУ „Васил Левски“ в Хасково.

    Вълчев, който е втори в листата за региона и по професия е инженер-технолог, избра да упражни вота си чрез машина. След като гласува, той сподели пред медиите, че изборът му е продиктуван от желанието за бъдеще, в което младото поколение не се чувства принудено да търси реализация извън граница.

    Той подчерта, че гласува за България, в която младите хора ще избират да работят и да развиват родната икономика, вместо да напускат страната. Кандидат-депутатът отправи призив към всички свои съграждани да бъдат активни и да излязат до урните, като изрази оптимистична прогноза за висока избирателна активност, надхвърляща 60%. Вълчев е категоричен, че само чрез масово участие в изборния процес може да се постигне желаната промяна за стабилна и просперираща държава.

    До 9:30 часа днес в същата секция бяха гласували 68 души от общо 826 избиратели. 43-ма упражниха своя вот с хартиена бюлетина и 25 с машина.

    В съседната 12-а секция активност бяха проявили около 50 души от общо 765.

    Водачът на листата Димитър Стоянов по право гласува в Свиленград. 

     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Без произшествия при старта в изборния ден в Хасково
    Без произшествия при старта в изборния ден в Хасково
    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Teddy Swims - Bad Dreams

    Случаен виц

    Облаци и слънце ще се редуват в изборния ден
    Без произшествия при старта в изборния ден в Хасково

    Ние не знаем какво ще бъде утре, нашата цел е да бъдем щастливи днес. - Сидни Смит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата с ориз и скариди
    Салата с ориз и скариди

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.