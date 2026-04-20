„Прогресивна България“ с категорична преднина в Хасковско при обработени близо 70% от протоколите

Област Хасково има нови междинни данни от вота за народни представители, като към 09:12 часа на 20 април 2026 г. Районната избирателна комисия е обработила протоколите от 332 секции. Това представлява 69,31% от всички 479 СИК в региона, като данните сочат стабилна избирателна активност от 49,69%. До този час през секциите са преминали 75 726 избиратели, като по-голямата част от тях са предпочели традиционната хартиена бюлетина (49 617 души), докато 26 109 са дали гласа си чрез устройства за машинно гласуване. Броят на недействителните гласове е 1862, а опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 661 души.

Политическата картина в региона се очертава от сериозна преднина за „Прогресивна България“, която към 9 часа сутринта събира 48,68% от гласовете, или подкрепата на 35 623 избиратели. На втора позиция остава коалицията ГЕРБ-СДС с резултат от 16,92%, което се равнява на 12 380 действителни гласа. Третото място се заема от „Движение за права и свободи – ДПС“, за които са гласували 8408 души (11,49%), следвани от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 4305 гласа (5,88%). В разпределението на вота в областта влизат още „Алианс за права и свободи – АПС“ с 3,55% (2599 гласа), „Възраждане“ с 2,97% (2175 гласа), „ПП Величие“ с 2,51% (1836 гласа) и ПП „Меч“ с 2,05% (1501 гласа).

При анализа на личните предпочитания се забелязва, че избирателите в Хасковско активно използват правото си на преференциален вот. В листата на „Прогресивна България“ кандидатът под номер 101 води с 4543 преференции, следван от кандидата с номер 102, който събира 3090 гласа. При ГЕРБ-СДС разместването е още по-видимо, където кандидатът с номер 102 получава 3682 гласа, изпреварвайки водача (101), който има 2226 преференции. При ДПС най-много лични предпочитания към 9 часа имат кандидатите с номера 102 (524 гласа) и 101 (438 гласа).

Процесът по окончателното обработване на протоколите в РИК продължава, като се очаква пълните резултати да бъдат обявени по-късно през деня.