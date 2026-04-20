Родолюбие в сърцето на Хасково: 150 г. от април 1876-а събраха поколения в църковния двор

    Дворът на хасковската църква „Света Богородица“ се превърна в средище на родолюбие и историческа памет по повод голямата годишнина – 150 години от избухването на Априлското въстание. Събитието, организирано от НЧ „Тракия 2008“ и Тракийско дружество „Георги Сапунаров“, съвместно с ОУ „Св. Климент Охридски“, събра много граждани, ученици и наследници на тракийски българи, за да отдадат почит пред саможертвата на героите. В атмосферата на старинния храм децата рецитираха с вълнение патриотични песни и стихове, посветени на кървавите събития от пролетта на 1876 година, припомняйки за Хвърковатата чета, Кочо, Бенковски, Каблешков и хилядите знайни и незнайни българи, положили костите си за свободата.

    Априлското въстание остава в историята ни като върховна точка в националноосвободителното движение, което, макар и потушено с изключителна жестокост, прави българския въпрос международен и неизбежен. Историческите анализи сочат, че именно този акт на саможертва и събития като Баташкото клане предизвикват вълна от възмущение в Европа и ангажират умове като Виктор Юго, Уилям Гладстон и Достоевски с българската кауза. Това води до Цариградската конференция и последвалата Освободителна Руско-турска война, завършила с възкресяването на българската държава на 3 март 1878 г.

    Сред присъстващите на честването бе и Пенка Христова, учител в ОУ „Св. Климент Охридски“, която сподели емоцията от включването на младото поколение в такива инициативи.

    „Днес 20 април ни обединява – ученици, граждани и тракийски наследници. Успяхме заедно да отбележим тази значима дата, която не е отбелязана с червено в календара, но е обагрена с кръвта на десетки герои, жертвали живота си за освобождението на България, и на хиляди невинни жертви под османския ятаган. За нас и за децата от трети, шести и седми клас беше вълнуващ ден. Мисля, че изпълнихме дълга си – да пазим паметта, да я предаваме и да се знае, че България я има заради тези, които са били преди нас и са извършили подвиг“, заяви Христова.

    Празникът завърши с посланието, че паметта за Април 1876-а е задължение на всеки наследник, а децата на Хасково доказаха, че огънят на родолюбието е все още жив.

    Източник: Haskovo.NET

