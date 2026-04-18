Звездата на Red Bull Никола Цолов стартира в Karting Events Bulgaria на пистата край Хасково

Звездата на Red Bull Никола Цолов стартира с карт номер 30 в първия кръг от шампионата на Karting Events Bulgaria. В 12 часовата надпревара за издържливост участват рекордните 67 отбора. На смени в състезанието ще карат над 200 пилоти от 11 нации.

„По това време на годината обикновено сме много натоварени, но след промяната в календара във Формула 2 заради войната в Иран се отвори възможност за малко почивка и пътувания. Тук съм предимно да разпусна и да се забавлявам. Разбира се винаги има спортна злоба и желание за победа. Но основното е разтоворане преди супеинтензивната подготовка, която ми предстои. Ще има 12 седмици, като в 9 от тях ще има сътезания“, каза Никола Цолов в Хасково. Според него е прекрасно, че състезанието е истински спектакъл и има силен благотворителен елемент.

"Повече от всичко и повече от всички се надявам да се случат нещата и да се състезавам във "Формула 1", но засега няма яснота. Ако продължа с добри резултати в следващия интензивен цикъл вероятността ще се увеличи. Но окончателно ще стане ясно в края на сезона. Чувствам се в прекрасна форма - както физически, така и писихически и съм готов за следващите състезания и предизвикателства", каза Цолов преди старта на картинг пистата в Хасково.

„Обичам тези състезания, а и това е добър вариант да поддържам форма по време на паузата и успоредно с това да се забавлявам. Наясно съм, че няма да е лесно, защото конкуренцията в шампионата вече е на много високо ниво. Но съм сигурен, че всяка една минута на пистата ще бъде удоволствие както за мен, така и за феновете“, убеден е българският състезател на Red Bull.

Това е девети сезон за шампионата на Karting Events Bulgaria, който през последните години събира най-големите европейски звезди в картинг ендюрънса. Хасково ще бъде домакин не само на първия отварящ кръг, но и на още една 12-часова надпревара на 16 май т.г.