От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Звездата на Red Bull Никола Цолов стартира в Karting Events Bulgaria на пистата край Хасково

Изображение 1 от 26
Покажи в галерия

    Звездата на  Red Bull Никола Цолов стартира с карт номер 30  в първия кръг от шампионата на Karting Events Bulgaria. В 12 часовата надпревара за издържливост участват рекордните 67 отбора. На смени в състезанието ще карат над 200 пилоти от 11 нации.

    „По това време на годината обикновено сме много натоварени, но след промяната в календара във Формула 2 заради войната в Иран се отвори възможност за малко почивка и пътувания. Тук съм предимно да разпусна и да се забавлявам. Разбира се винаги има спортна злоба и желание за победа. Но основното е разтоворане преди супеинтензивната подготовка, която ми предстои. Ще има 12 седмици, като в 9 от тях ще има сътезания“, каза Никола Цолов в Хасково. Според него е прекрасно, че състезанието е истински спектакъл и има силен благотворителен елемент.

    "Повече от всичко и повече от всички се надявам да се случат нещата и да се състезавам във "Формула 1", но засега няма яснота. Ако продължа с добри резултати в следващия интензивен цикъл вероятността ще се увеличи. Но окончателно ще стане ясно в края на сезона. Чувствам се в прекрасна форма - както физически, така и писихически и съм готов за следващите състезания и предизвикателства", каза Цолов преди старта на картинг пистата в Хасково. 

    „Обичам тези състезания, а и това е добър вариант да поддържам форма по време на паузата и успоредно с това да се забавлявам. Наясно съм, че няма да е лесно, защото конкуренцията в шампионата вече е на много високо ниво. Но съм сигурен, че всяка една минута на пистата ще бъде удоволствие както за мен, така и за феновете“, убеден е българският състезател на  Red Bull.

    Това е девети сезон за шампионата на Karting Events Bulgaria, който през последните години събира най-големите европейски звезди в картинг ендюрънса. Хасково ще бъде домакин не само на първия отварящ кръг, но и на още една 12-часова надпревара на 16 май т.г.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    преди 3 часа
    Раздават изборните книжа и бюлетини на СИК в Община Хасково
    преди 4 часа
    Електроавтобус помете три паркирани коли, няма пострадали
    преди 4 часа
    ОФК „Хасково“ прегази Димитровград с 4:0 в голово шоу на „Ямача“
    преди 16 часа
    РИК – Хасково и зала „Дружба“ в пълна готовност за изборния ден
    преди 20 часа
    Над 1600 кучета и гости от цяла Европа: Димитровград е домакин на най-голямата международна киноложка изложба
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – ZAZ - Mon sourire

    Случаен виц

    Предимно облачно и ветровито

    Бързаш ли, заобиколи. - Японска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Соленки със сусам и ким
    Соленки със сусам и ким

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.