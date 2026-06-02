Порой и градушка сковаха Хасково

Пороен дъжд и градушка се изсипаха над Хасково и сковаха града за час в ранния следобед. Десетки са сигналите за наводнени дворове и мазета, след бурята има и паднали дървета. Сред най-критичните места бяха булевард „България“ до църквата „Света Богородица“, улица „Дунав“ и булевард „Васил Левски“ до Цигарената фабрика, където се събира много вода. Край река Хасковска имаше закъсали коли.

Ледените късове бяха предимно с големина от лешник, но в пика на бурята бяха големи колкото орех. Щетите за посевите и градините ще се изчисляват тепърва, но със сигурност ще бъдат сериозни.