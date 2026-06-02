Пороен дъжд и градушка се изсипаха над Хасково и сковаха града за час в ранния следобед. Десетки са сигналите за наводнени дворове и мазета, след бурята има и паднали дървета. Сред най-критичните места бяха булевард „България“ до църквата „Света Богородица“, улица „Дунав“ и булевард „Васил Левски“ до Цигарената фабрика, където се събира много вода. Край река Хасковска имаше закъсали коли.
Ледените късове бяха предимно с големина от лешник, но в пика на бурята бяха големи колкото орех. Щетите за посевите и градините ще се изчисляват тепърва, но със сигурност ще бъдат сериозни.
истинският антимишок
Пъпеша
gZ
Долината на широките гащи
Бай Танас общественик
gZ
До бай Танас
Мацуранчо
Дълбок поклон пред общината за този безплатен тест за инфаркт на пътя: усещането да караш кола, която внезапно решава, че е джет, е просто незаменимо адреналиново изживяване. Невероятно е и как ледът от градушката беше стратегически разпределен, за да охлади прегрелия асфалт, превръщайки улиците в перфектен леден коктейл, в който газиш до колене. Шапки долу пред това инженерно величие – следващия път вместо предизборни листовки, направо ни раздайте по един спасителен пояс и водолазен костюм с логото на общината!
Пъпеша
Тариката