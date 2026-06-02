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Порой и градушка сковаха Хасково

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    Пороен дъжд и градушка се изсипаха над Хасково и сковаха града за час в ранния следобед. Десетки са сигналите за наводнени дворове и мазета, след бурята има и паднали дървета. Сред най-критичните места бяха булевард „България“ до църквата „Света Богородица“, улица „Дунав“ и булевард „Васил Левски“ до Цигарената фабрика, където се събира много вода. Край река Хасковска имаше закъсали коли.

    Ледените късове бяха предимно с големина от лешник, но в пика на бурята бяха големи колкото орех. Щетите за посевите и градините ще се изчисляват тепърва, но със сигурност ще бъдат сериозни.

      

    Източник: Haskovo.NET

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    Facebook коментари

    Коментари в сайта (10)

    • 1
      Ис
      истинският антимишок
      4 0
      18:59, 2 юни 2026
      Ние сме над ДНА и водата спря по време на бурята и досега нямаме!А сега един сериозен въпрос:В колко квартали на Хасково няма вода,сега 02.06.26,19 часа?
      Отговор
    • 2
      Пъ
      Пъпеша
      5 -1
      20:26, 2 юни 2026
      Пишман майсторите дето хасфалтираха набързо половината Хасково хасфалтираха и шахтите за по добър изглед.Друг е въпросът че всичко с голямо самочувствие преселило се в града от места с външен кенеф си хвърля боклука където свари
      Отговор
    • 3
      Gz
      gZ
      5 -1
      21:21, 2 юни 2026
      При Гошето нямаше тия проблеми! до 2014г . Сега пийте и ловете риба от гьоловете, изхранвайте се от тоя дето гласувахте!
      Отговор
      • До
        Долината на широките гащи
        2 0
        21:27, 2 юни 2026
        Електората е тъп повечето са увредени мазохисти гласува се под строй за ГЕРБ и началото а напоследък е модерно гласуването за ГЕРБ 2.Между другото честито на пенсионерите
      • Ба
        Бай Танас общественик
        0 -2
        21:31, 2 юни 2026
        Ай стига с това гоше и при него нямаше вода и то със седмици ! Бързо забравихте как правеха далаверите с водомери. В момента са я спрели да не им се задръстят помпите и като се утаи предполагам ще я пуснат.
      • Gz
        gZ
        4 0
        21:32, 2 юни 2026
        Река - празна, град - язовир. Това са гласуващите... :D
      • До
        До бай Танас
        0 0
        21:42, 2 юни 2026
        Кои помпи? qj 400л/мин 80kW/h В градската градина ли? :D :D
    • 4
      Ма
      Мацуранчо
      4 0
      21:30, 2 юни 2026
      Здравейте! Искам да изкажа истински възхищения към Община Хасково и магьосниците, проектирали канализацията ни, които явно са я настроили да работи на принципа на фонтан – само бълва нагоре, но никога не поема обратно. Изумително е как пет минути дъжд са напълно достатъчни, за да се задейства градският режим „Ноев ковчег“, при който кофите за боклук гордо мигрират по асфалта като двойка лебеди.
      Дълбок поклон пред общината за този безплатен тест за инфаркт на пътя: усещането да караш кола, която внезапно решава, че е джет, е просто незаменимо адреналиново изживяване. Невероятно е и как ледът от градушката беше стратегически разпределен, за да охлади прегрелия асфалт, превръщайки улиците в перфектен леден коктейл, в който газиш до колене. Шапки долу пред това инженерно величие – следващия път вместо предизборни листовки, направо ни раздайте по един спасителен пояс и водолазен костюм с логото на общината!
      Отговор
      • Пъ
        Пъпеша
        2 0
        21:39, 2 юни 2026
        Изграждането по този начин на градската канализация е в полза и насоченост към туристите посещаващи града.В момента е обявен конкурс за доставка на гондоли и канута за да може туриста ползвайки атракционите на парк Кенана или почивайки в комплекс Фантазия да се спусне с кануто и да бодне едно обедно меню на Плаза.Е гребането нагоре по течението е трудно ама не и невъзможно
      • Та
        Тариката
        0 0
        23:18, 2 юни 2026
        Гребането е лесно, ама дано гондолите имат локатори за трупове и ламарини, че по нашите улици подводният релеф е по-опасен от Бермудския триъгълник. Иначе комплекс Фантазия е перфектното място за почивка – хем пиеш едно кафе, хем гледаш как градската канализация изхвърля миналогодишни надежди и плаващи кофи за боклук. Ако Хасково наистина стане Венеция, поне за погребенията няма да плащаме за катафалки, а направо ще ги пускаме по течението към Димитровград.
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