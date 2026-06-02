Приеха 372 деца в детските градини в Хасково, 214 в яслените групи

Публикувано е класирането на децата за прием в детските градини и яслените групи към тях в Хасково за учебната 2026/2027 година, съобщиха от Община Хасково. В Системата за централно електронно класиране за прием в детските градини в областния град са били обявени общо 596 места. От тях 500 са за първа възрастова група, 27 – за втора възрастова група, 33 – за трета възрастова група и 36 – за четвърта възрастова група. Към 2 юни 2026 г. класираните деца за детските градини са 372. Родителите на приетите деца трябва да извършат записването в периода от 4 до 9 юни 2026 г. на място в съответната детска градина.

След приключване на записването, на 11 юни ще бъдат обявени свободните места в детските градини в Хасково. За децата, които не са класирани на този етап, ще е необходимо подаването на ново заявление за детска градина, в която има свободни места.

Резултатите от класирането могат да бъдат проверени в електронната система за прием.

Публикувано е и класирането за прием в яслените групи към детските градини в Хасково за учебната 2026/2027 година.

Обявените места са общо 343, а към 2 юни класираните деца са 214.

Записването на приетите деца ще се извършва от 4 до 9 юни 2026 г. в съответната детска градина.

Свободните места в яслените групи ще бъдат обявени на 11 юни след приключване на записването. Родителите на некласираните деца ще трябва да подадат ново заявление за прием в яслена група в детска градина, където има свободни места.

Подробна информация и резултатите от класирането са достъпни чрез електронната система за прием на Община Хасково. ТУК .