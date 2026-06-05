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„Стани осъзнат“ с Ники Кънчев на 8 юни в Хасково

Община Хасково и ПИЦНВ Хасково организират образователен куиз „Стани осъзнат“ с водещ Ники Кънчев. Поводът за състезанието е 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

„Събитието ще се проведе на 8 юни от 14:00 часа в залата на Младежки център Хасково. В куиза ще участват ученици от 9, 10 и 11 клас от девет хасковски училища. Всяко училище ще има свой отбор.

Учениците ще отговарят на въпроси от различни области на знанието, както и въпроси свързани с вредното действие на психоактивните вещества.

 
Източник: Haskovo.NET

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