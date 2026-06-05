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Хванаха златни накити за над 100 000 евро на границата с Турция

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    Над 850 грама контрабандни златни изделия задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при две проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

    При един от случаите на 03.06.2026 г. на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви рафтове, от Турция през България за Германия. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в шофьорската кабина под спалния дюшек и в хладилна чанта с хранителни продукти, са открити общо три кутии, съдържащи изделия от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза откритите изделия са 14 и 22-каратово злато с общо тегло 538 грама на стойност 74 106,50 евро.

    Контрабандните златни накити и товарния автомобил са задържани.

    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Водачът на товарния автомобил Г.К., на 50 г., е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 242, ал.1, буква „Д“ от Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане пределите на страната. 

    При друг случай в края на месец май митническите служители откриват 319,90 грама златни бижута в дамската чанта на пътничка, влизаща в страната с лек автомобил от Турция. Стойността на иззетите недекларирани златни накити, според експертизата на вещото лице, е 34 990 евро. На нарушителката е съставен акт по Закона за митниците за пренасяне на стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

    Източник: Haskovo.NET

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