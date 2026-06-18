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Извадиха 42 000 контрабандни цигари от празен резервоар на автобус

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    Близо 42 000 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция.
    Във вторник, около 21:00 часа, на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували още втори шофьор – грузински гражданин, и 37 пътници от Турция през България за Германия. 
    В зоната за митнически контрол един от пътниците декларирал, че пренася 282 парфюма с лога на известни марки, а други двама пътници декларирали, че пренасят по 100 кутии цигари. Парфюмите са задържани поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, а цигарите – поради превишаване на нормите за безмитен внос от 2 кутии. 
    След анализ на риска превозното средство е селектирано за пълна проверка, включително с рентген. Забелязани са  необичайни плътности в един от резервоарите на автобуса. При последвалия физически контрол е установено, че резервоарът е празен и пригоден за тайник. В него са открити  41 760 къса (2088 кутии) цигари без български акцизен бандерол.  Според дадените обяснения цигарите са собственост на втория шофьор.    
    Контрабандните цигари са задържани. 
    На нарушителя В. А., гражданин на Грузия, е съставен акт за административно нарушение. 

    Източник: Haskovo.NET

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