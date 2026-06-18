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Зоокътът в парк „Кенана“ ще бъде обновен и модернизиран

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    Преобразяването и модернизацията на едно от любимите места на жителите и гостите на Хасково – Зоокът Кенана, ще се изпълни по Програма „Околна среда“, съобщиха от Община Хасково. Вече е обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на условия за опазване на застрашени видове ex situ“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

    Основна цел на процедурата е подобряване на условията за опазване на застрашени видове ex situ, чрез отглеждане на екземпляри в съответните обекти в изпълнение на изискванията на Конвенцията за биологично разнообразие (Рио де Жанейро, 1992), законодателството на ЕС, утвърдените международни практики за отглеждане, както и съхранение на генетичен материал в контролирани от човека условия. 

    Община Хасково е един от бенефициентите по процедурата. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени за общините в България е до 33 387 160,95 евро. За инвестицията в хасковската зоологическа градина предвидените средства са в размер на 2 096 296,71 евро. За да пристъпи към обновяването и модернизацията на Зоокът Кенана Община Хасково вече изпълни проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ отново по Програма „Околна среда“. По него са разработени и одобрени планови документи и техническо задание за инвестиционен проект за рехабилитация и модернизация на зоопарка. 

    Предстои подготовката на инвестиционния проект. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 септември 2026 г. Подробности ТУК

     
    Източник: Haskovo.NET

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