Учители и инженери търсят на пазара на труда в Хасково

4 свободни позиции за учители са обявени в Бюрото по труда в Хасково. Това сочи справка от структурата към края на миналата седмица. Търси се преподавател по Български език и литература в гимназиален етап, а изискването към кандидатите е да имат висше образование по българска филология. Свободна позиция е обявена и за старши учител по ощщобразователен предмет, като одобреният кандидат трябва да има 15 години трудов стаж. Търсят се още преподавател по професионална подготовка, както и учител в детска градина. Обявени са още 3 свободни позиции за инженер конструктор, като кандидатите трябва да имат висше образование и опит като машинен инженер.

Свободни работни места има още в сферата на здравеопазването като се търсят медицински сестри и рехабилитатор. По традиция в разгара на летни сезон работодателите усилено търсят обслужващ персонал като готвачи, сервитьори, касиери, продавач-консултанти и др. Търсят се работници и в производството като монтажник на кабели, манипуланти в промишлеността и техници. Общо над 140 са обявените свободни места през изминалата седмица.

В „Бюрото по труда“ позициите, които са обявени са подходящи за кандидати с различна степен на образование – от основно до висше, като за част от тях се изисква професионален опит, техническа квалификация или правоспособност.