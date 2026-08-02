90-годишен жител на с. Николово съхранява историята на параклиса „Успение Богородично“

90-годишният Вълчо Янчев е свързан с параклиса „Успение Богородично“ още от детството си. Като малък често посещава храма. Неговият дядо е бил член на църковното настоятелство в Николово, освен това е държал ключа за храма. С годините Вълчо Янчев остава верен на делото и се грижи за параклиса. А сега самият той държи ключа за храма и разказва историята му на тези, които се интересуват.

Дядо Вълчо си ни разказва как още като малък дядо му го пращал на 27 август към селото. Той измитал край параклиса и вътре в храма и подготвял мястото за празника Успение на Пресвета Богородица, отбелязван в миналото на 28 август.

„Редовно идват хора от другъде и се интересуват от параклиса. Аз идвам с тях, отварям им храма. Който се интересува, на него разказвам историята. Идвали са хора откъде ли не, от много места. Разказвам им каквото знам и каквото помня“, разказва инж. Вълчо Янчев.

Той е свързан с параклиса и по още една линия. Негов роднина е основната причина да го има храма. Участникът в Балканската война Петър Шопов дарява своите спестявания от военната си инвалидна пенсия за изграждането. Дарява и земята около параклиса. И така през 1932 година параклисът е осветен.



„Той е поел инициативата, събрали са се в селото. Камъните са ги докарвали ей там отгоре. Строили са параклиса и са го осветили през 1932 година. Оттам – нататък всяка година на 28 август е големият събор тук“, каза още дядо Вълчо.



Той е и сред основните действащи лица при ремонта на храма. Във времето атмосферните условия са си казали думата и сградата е имала нужда от обновяване. През 2017 г. дядо Вълчо и негови познати участват в съставянето на инициативен комитет, който се заема с основния ремонт. Дарители помагат и са събрани доста пари, с които ремонтът е извършен. Имената на всички участници Вълчо Янчев е записал в тетрадка.

Така близо 100 години след освещаването на параклиса хората все още могат да се събират на святото място и да честват празника на Света Богородица. Не са малко и хората, които идват заради аязмото. Преданията са, че в него има лековита вода.

