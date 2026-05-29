Контрабандни медикаменти и препарати задържаха на границата с Турция

Над 33 000 лекарствени продукта за полова мощ, 200 литра препарати за растителна защита и 3936 флакона спрей за насекоми са задържани през последните няколко дни на ГКПП Капитан Андреево. Митничарите са извършили две отделни проверки на два микробуса, влизащи в страната от Турция.

В микробус с хасковска регистрация пътували водачът и неговият спътник – български граждани. Шофьорът декларирал пред митническите служители, че пренася спрей за пълзящи и летящи насекоми – 3936 флакона с лого на известна търговска марка. Флаконите са задържани с разписка поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост. В хода на проверката, в товарното помещение освен декларираната стока, са открити кашони, съдържащи по 20 бутилки от 10 литра общо 200 литра различни препарати за растителна защита. В други два кашона са открити блистери с общо 29 640 таблетки лекарствени продукта за повишаване на мъжката потентност.

При друг случай е извършена митническа проверка на микробус с кърджалийска регистрация. В багажното отделение са открити недекларирани 2686 лекарствени продукта – стимуланти за полова мощ, в различни опаковки – кутии, сашета, блистери, шишенца и спрей. Според личните обяснения на шофьора – турски гражданин, кашоните с лекарствени средства е натоварил в Истанбул, за да ги пренесе до България. Контрабандните стоки, с обща пазарна стойност 130 466,40 евро, са задържани. По случаите са образувани две досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.