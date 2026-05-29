Контрабандни медикаменти и препарати задържаха на границата с Турция

    Над 33 000 лекарствени продукта за полова мощ, 200 литра препарати за растителна защита и 3936 флакона спрей за насекоми са задържани през последните няколко дни на ГКПП Капитан Андреево. Митничарите са извършили две отделни проверки на два микробуса, влизащи в страната от Турция.

    В микробус с хасковска регистрация пътували водачът и неговият спътник – български граждани. Шофьорът декларирал пред митническите служители, че пренася спрей за пълзящи и летящи насекоми – 3936 флакона с лого на известна търговска марка. Флаконите са задържани с разписка поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост. В хода на проверката, в товарното помещение освен декларираната стока, са открити кашони, съдържащи по 20 бутилки от 10 литра общо 200 литра различни препарати за растителна защита. В други два кашона са открити блистери с общо 29 640 таблетки лекарствени продукта за повишаване на мъжката потентност.  

    При друг случай е извършена митническа проверка на микробус с кърджалийска регистрация.  В багажното отделение са открити недекларирани 2686 лекарствени продукта – стимуланти за полова мощ, в различни опаковки – кутии, сашета, блистери, шишенца и спрей. Според личните обяснения на шофьора – турски гражданин, кашоните с лекарствени средства е натоварил в Истанбул, за да ги пренесе до България. Контрабандните стоки, с обща пазарна стойност 130 466,40 евро, са задържани. По случаите са образувани две досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Над 2 килограма и половина контрабандни златни изделия и накити откриха на Капитан Андреево
    Задържаха дипломатически автомобил с контрабандни стоки на Капитан Андреево
    Над 200 хил. къса контрабандни цигари заловени при акция
    Официално откриха нов STEM център в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец
    Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвиняемите по делото за близо 206 кг кокаин на „Капитан Андреево“
    Хасково отдава почит пред живота и безсмъртното дело на Христо Ботев
    С 30 пъстри картини в галерия „Форум“ школа „Колорит“ посреща 1 юни и кани на юбилей
    18 години затвор за Данчо Каналиев, който уби баща си при пиянски скандал
    След 15 години с цигара: Хасковлия се тества в кампанията на РЗИ и доказа, че има смисъл от отказването
