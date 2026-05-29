„Зелена седмица“ превръща Хасковско в сцена на еко инициативи за Деня на околната среда

С поредица от образователни, творчески и доброволчески инициативи РИОСВ – Хасково ще отбележи Световния ден на околната среда – 5 юни. Тази година акцентът е поставен върху глобалната кампания „NowForClimate“, която отправя призив за спешни действия срещу климатичните промени.

От 1 до 7 юни в региона ще се проведе „Зелена седмица“ – инициатива, насочена към младите хора, активното гражданско участие и устойчивия начин на живот. Стартът ще бъде даден на 1 юни с открит урок за защитените зони в региона. Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ в Хасково ще се срещнат с експерти от екоинспекцията, които ще ги запознаят с природното богатство на областта и предизвикателствата пред неговото опазване.

На 4 юни парк „Кенана“ ще се превърне в открита класна стая за най-малките природолюбители. Ученици от първи и втори клас на СУ „Васил Левски“ ще наблюдават птици заедно с гост-лектора Ваня Ангелова от Българското дружество за защита на птиците. Децата ще научат любопитни факти за живота на пернатите обитатели на региона.

И тази година РИОСВ – Хасково организира популярния видео конкурс „Природата – това съм аз!“, който насърчава участниците да покажат своята връзка с околната среда чрез кратки видеа.

За първи път се провежда и ученически конкурс за еко плакати, посветени на Световния ден на околната среда. В него се включват ученици от Хасково, Димитровград и Кърджали със свои авторски послания за по-чиста и отговорна към природата среда.

Награждаването на победителите в двата конкурса ще се състои на 5 юни от 14:00 часа в сградата на РИОСВ – Хасково, където ще бъде подредена и изложба с отличените плакати.

Сред акцентите в програмата е и участието на Памела Тончева от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димитровград в XXXV Международен екологичен форум „Сребърна 2026“ в Свищов. Единадесетокласничката ще представи проект за „твърд натурален парфюм в push-up опаковка“ – устойчива алтернатива на аерозолните продукти.

Към детските градини в региона е отправено и специално предизвикателство – еко ревю с костюми на животни, изработени от рециклирани материали. Най-активните участници ще бъдат отличени от екоинспекцията.

В рамките на „Зелената седмица“ ще се проведе и инициативата „Да изчистим България заедно“ на 6 юни. Доброволци ще се включат в почистването на обществени пространства, паркове и природни местности, като така ще дадат пример за активна грижа към средата, в която живеем.

От РИОСВ – Хасково подчертават, че опазването на природата започва с малки, но постоянни действия и с активното участие на младите хора, които са двигател на промяната.