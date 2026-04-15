РИОСВ – Хасково образува административно наказателно производство за установени нарушения от ТЕЦ „Марица 3“ АД

След регистрирани превишения на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетени от АИС „Раковски“ на 13, 14 и 15 април, РИОСВ – Хасково образува административно наказателно производство за установени нарушения от ТЕЦ „Марица 3“ АД.
 
Нарушенията са свързани с неспазване на условие от Комплексното разрешително, което изисква при нормален режим на работа всички емисии на вредни вещества от инсталацията да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства.
 
Нарушенията са свързани и с неизпълнение на дадено предписание на оператора за предприемане на ремонтни дейности и други подходящи технически мерки, с което да се прекрати изпускането на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение при работата на горивната инсталация.
 
Още новини от Хасково

Хасково предава на Чехия американец, обвинен в тероризъм и палеж на оръжеен завод
преди 11 минути
Доставиха 574 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване в Хасково
преди 2 часа
В ОУ „Никола Вапцаров“ отново ще има изборни секции след приключване на ремонта на сградата
преди 2 часа
Ансамбъл „Филип „Кутев“ с юбилеен концерт в Хасково
преди 2 часа
Гърция с нови изисквания за аптечките в колите, глобата е 30 евро
преди 3 часа
Хасково прие зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика
преди 3 часа

Ансамбъл „Филип „Кутев“ с юбилеен концерт в Хасково
В ОУ „Никола Вапцаров“ отново ще има изборни секции след приключване на ремонта на сградата

