След регистрирани превишения на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетени от АИС „Раковски“ на 13, 14 и 15 април, РИОСВ – Хасково образува административно наказателно производство за установени нарушения от ТЕЦ „Марица 3“ АД.

Нарушенията са свързани с неспазване на условие от Комплексното разрешително, което изисква при нормален режим на работа всички емисии на вредни вещества от инсталацията да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства.

Нарушенията са свързани и с неизпълнение на дадено предписание на оператора за предприемане на ремонтни дейности и други подходящи технически мерки, с което да се прекрати изпускането на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение при работата на горивната инсталация.