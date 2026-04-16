„Димитровград“ е № 1 на шампионата за деца в Самоков

Димитровградският клуб по борба се нареди на челната позиция на републиканското лично-отборно първенство за деца в свободния стил. Димитровградчани спечелиха купата за първо място в групата за деца до 11 години. Възпитаниците на клуба събраха 87 точки и изпревариха конкуренцията. Втората позиция със 79 т. е за НСА, а третото място е за борците на „Георги Вангелов“ (Раднево), които натрупаха 74 т.

Еймен Бейхан стана шампион в категория до 35 кг. Съотборникът му в „Димитровград“ Габриел Вълков е вицешампион в категория до 30 кг. Памир Селчук е сребърен медалист в категория до 42 кг.

За Харманли титла завоюва Илкай Ибрям. Той стана шампион в категория до 26 килограма.

Борците от областта имаха успехи и при децата до 13 години. Иван Томов е вицешампион. Състезателят на хасковския клуб „Ангел войвода“ спечели сребърен медал в категория до 53 кг. Съотборникът му Фадли Фаик е трети при 32-килограмовите. Състезателят на „Димитровград“ Александър Камбуров е бронзов медалист в категория до 53 кг.