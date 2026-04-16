„Димитровград“ е № 1 на шампионата за деца в Самоков

    Димитровградският клуб по борба се нареди на челната позиция на републиканското лично-отборно първенство за деца в свободния стил. Димитровградчани спечелиха купата за първо място в групата за деца до 11 години. Възпитаниците на клуба събраха 87 точки и изпревариха конкуренцията. Втората позиция със 79 т. е за НСА, а третото място е за борците на „Георги Вангелов“ (Раднево), които натрупаха 74 т.

    Еймен Бейхан стана шампион в категория до 35 кг. Съотборникът му в „Димитровград“ Габриел Вълков е вицешампион в категория до 30 кг. Памир Селчук е сребърен медалист в категория до 42 кг.

    За Харманли титла завоюва Илкай Ибрям. Той стана шампион в категория до 26 килограма.

    Борците от областта имаха успехи и при децата до 13 години. Иван Томов е вицешампион. Състезателят на хасковския клуб „Ангел войвода“ спечели сребърен медал в категория до 53 кг. Съотборникът му Фадли Фаик е трети при 32-килограмовите. Състезателят на „Димитровград“ Александър Камбуров е бронзов медалист в категория до 53 кг.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Борци от България, Турция и Гърция ще участват на турнира “Ангел войвода”
    Борци от България, Турция и Гърция ще участват на турнира “Ангел войвода”
    Европейският вицешампион Георги Иванов с надежда за медал и от световното първенство по борба
    Европейският вицешампион Георги Иванов с надежда за медал и от световното първенство по борба
    Меган Димчева с шампионска титла по борба
    Меган Димчева с шампионска титла по борба
    Възраждат турнира по борба в Хасково
    Възраждат турнира по борба в Хасково
    8 борци от “Димитровград” получиха повиквателни за националния отбор на България
    8 борци от “Димитровград” получиха повиквателни за националния отбор на България
    Състезатели на “Димитровград” ще участват на Балканско първенство по борба
    Състезатели на “Димитровград” ще участват на Балканско първенство по борба
    Борци от Портланд и Хасково с тренировка в зала Дружба
    Борци от Портланд и Хасково с тренировка в зала Дружба
    Трима състезатели на СКБ "Димитровград" ще участват на турнир по борба в Турция
    Трима състезатели на СКБ "Димитровград" ще участват на турнир по борба в Турция
    В София стартира международния турнир по борба "Дан Колов- Никола Петров"
    В София стартира международния турнир по борба "Дан Колов- Никола Петров"

    преди 3 часа
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    преди 4 часа
    преди 5 часа
    преди 7 часа

