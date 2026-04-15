Ансамбъл „Филип „Кутев“ с юбилеен концерт в Хасково

Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ ще изнесе юбилеен концерт от 19:00 часа днес в читалище „Заря“ в Хасково. Проявата е по повод 75 години от създаването на ансамбъла.

Програмата е обновена и ще бъдат представени множество премиерни изпълнения.

Ансамбълът се ръководи от хасковлията маестро Георги Андреев. Изключителен диригент, композитор, носител на множество награди и включително почетен гражданин на Хасково.

„Заповядайте, за да изживеете празник на духовността и българщината!“, призоваха организаторите.