Ансамбъл „Филип „Кутев“ с юбилеен концерт в Хасково

    Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ ще изнесе юбилеен концерт от 19:00 часа днес в читалище „Заря“ в Хасково. Проявата е по повод 75 години от създаването на ансамбъла.

    Програмата е обновена и ще бъдат представени множество премиерни изпълнения.

    Ансамбълът се ръководи от хасковлията маестро Георги Андреев. Изключителен диригент, композитор, носител на множество награди и включително почетен гражданин на Хасково.

    „Заповядайте, за да изживеете празник на духовността и българщината!“, призоваха организаторите.

    Източник: Haskovo.NET

