Сребърни медали за боркините на „Ангел войвода“ и „Димитровград“

До два сребърни медала от Държавното първенство за момичета стигнаха хасковските боркини. С втори места на тепиха във Враца са Ивайла Чобанова и Шукран Мехмед.

Чобанова се класира на второ място в категория до 26 килограма при момичетата до 13 години. На финала тя загуби от Бориса Бунарова. При момичетата до 15 години Шукран Мехмед стана вицешампионка в категория +66 килограма. Шампионка тук стана Красимира Пашова. Другите две състезателки на хасковския клуб „Ангел войвода“ – Моника Манолова и Никита Стоилова останаха извън призовата тройка в своите категории.

За „Димитровград“ Ана-Мария Янкова е втора при 13-годишните в категория +62 кг, а Дара Тенчева е сребърна медалистка при 15-годишните до 50 кг.

