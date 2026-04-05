Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково

Над 200 са обявените тази седмица работни места в Хасково. Според информационния бюлетин от Бюрото по труда с висше образование се търсят 2-ма ветеринарни лекари, асистент за офис, 1 медицинска сестра, помощник фармацевт, техник, стоковед и счетоводител.

Свободни позиции за хората с основно и средно образование има в сферите на ресторантьорството и услугите: сервитьори, помощници кухня, продавач-консултанти, шофьори, електромонтьори, касиери, склададжии, пазачи и др. С основно образование има обявени 50 места за монтажници на кабели.

Повече информация за обявените свободни места хората могат да получат на място от трудовите посредници или от сайта на Бюрото по труда в Хасково.