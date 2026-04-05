"Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета

    81-о млади семейства се включиха в екологичната инициатива "Алея на новия живот" в Димитровград. Мероприятието се проведе за 16 поредна година, а организатор е местната администрация.  Идеята е родителите и близките на децата с постоянен или настоящ адрес в общината,  родени в периода 01.03.2025 г. – 28.02.2026 г., да засадят декоративни дръвчета на името на своите рожби. На родителите е предоставена възможност да изберат, къде да засадят фиданките - в самата алея на парк "Марица", в собствено дворно място или междублоково пространство, съобразено с екстериорното озеленяване на Димитровград, за да има възможност да се полагат грижи. 
    Дръвчетата тази година са кедър. Те са предоставени безвъзмездно от фирма "Каолин".
     
    До момента в "Алея на новия живот" са засадени над 1000 дръвчета. 
    Източник: Haskovo.NET

    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
    Окастриха опасно дърво в Хасково
    Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
    100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
    Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
    Стотици миряни посетиха църквите на Цветница в Хасково
