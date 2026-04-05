"Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета

81-о млади семейства се включиха в екологичната инициатива "Алея на новия живот" в Димитровград. Мероприятието се проведе за 16 поредна година, а организатор е местната администрация. Идеята е родителите и близките на децата с постоянен или настоящ адрес в общината, родени в периода 01.03.2025 г. – 28.02.2026 г., да засадят декоративни дръвчета на името на своите рожби. На родителите е предоставена възможност да изберат, къде да засадят фиданките - в самата алея на парк "Марица", в собствено дворно място или междублоково пространство, съобразено с екстериорното озеленяване на Димитровград, за да има възможност да се полагат грижи.

Дръвчетата тази година са кедър. Те са предоставени безвъзмездно от фирма "Каолин".

До момента в "Алея на новия живот" са засадени над 1000 дръвчета.