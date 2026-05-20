Близо 4 000 фирми от област Хасково вече обявиха доходите си пред НАП

Над 186 000 дружества и еднолични търговци от страната вече обявиха доходите си пред Националната агенция за приходите, повече от месец преди изтичането на крайния срок. Близо 4 000 от тях са дружества от област Хасково. Освен фирмите, годишни данъчни декларации подават и едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. На 30 юни изтича срокът, в който е необходимо тези лица да декларират доходите си и да платят дължимия върху тях данък.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат и окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи от страна на дружествата, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП , достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Плащането на дължимите до 30 юни данъци може да се направи онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата на приходната агенция за плащане с карти), чрез ПОС терминал във всеки офис на НАП, във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета, както и с пощенски запис.