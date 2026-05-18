25 пъти е осъждан задържаният за кражба от такси в Хасково

    Рецидивистът с 25 присъди Бончо Бончев остава в ареста за кражба от такси в Хасково. Това определи съдия Иван Маринов от Районен съд – Хасково, който преди години правораздаваше в Димитровград.

    32-годишният мъж е от Димитровград, но е бил арестуван в областния град. Според разследващите той е счупил прозорец на такси „Фиат“ и е отмъкнал монетник с 25 евро. 

    Прокурорът по делото Атанас Палхутев, който също е от Димитровград, настоя обвиняемият да остане в ареста. Оказа се, че Бончев е стар познат и на съдията, и на държавния обвинител, тъй като и друг път са се срещали в съдебните зали в Димитровград. Някои от присъдите му са ефективни. Последно излязъл от затвора преди по-малко от два месеца.

    Адвокат Костадинка Налбантова поиска по-лека мярка за клиента си – домашен арест или парична гаранция.

    От своя страна Бончо призна само за счупеното стъкло на таксито, но отрече да е задигал монетник с 25 евро. Съдът го апострофира, че по делото са разпитани петима свидетели, един от които е очевидец.

    Бончо разказа, че живеел в Димитровград, но в последните дни преди ареста обитавал изоставена постройка в областния град. Каза, че наскоро хора са му дали 1000 евро, за да транспортира мигранти от Свиленград до София. Очаквал в Хасково да му дадат координати и транспорт, с който да извозва чужденците, въпреки че нямал книжка.

    В крайна сметка съдия Маринов остави обвиняемия в ареста. Определението подлежи на обжалване и протест на 26 май от 14:00 часа пред Окръжен съд – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    За поредна година шествие на думите и духа в Хасково
