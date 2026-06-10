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Емоции, медали и бурни аплодисменти на училищно състезание по плуване в Хасково

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    Закритият плувен комплекс „Хасково“ се превърна в арена на истински спортен празник, многобройни детски усмивки и веселие, където малките плувци от ОУ „Св. Климент Охридски“ официално и по най-активния начин поставиха финал на изминалата учебна година.

    След месеци на натоварени тренировки, упорит труд, забележителна дисциплина и постоянство, днес близо 50 деца от първи до седми клас демонстрираха своите умения във водата и премериха сили в оспорвана, но честна игра. Учениците бяха разпределени в три възрастови групи за момчета и момичета – първи-втори клас, трети-четвърти клас и пети-седми клас, като основното предизвикателство пред тях бе да преплуват в стил кроул една дължина на басейна. Професионалните инструктори по плуване на комплекса следяха стриктно за правилното изпълнение и засичаха времето, за което всеки от състезателите преодоляваше дистанцията от 25 метра.

    Големите усилия на малките спортисти бяха възнаградени с предвидените за най-бързите и технични плувци медали и грамоти, но най-голямата награда за всички се оказа невероятната атмосфера по време на надпреварата. Трибуните край плувния басейн се оказаха тесни за десетките съученици, учители, родители и приятели, които бурно аплодираха всяко едно от децата, създавайки незабравимо усещане за споделен триумф и истинско спортно вълнение.

    Кметът на Община Хасково Станислав Дечев лично поздрави децата и заедно с директора на училището Розалина Петкова наградиха най-бързите плувци.

    Плувният празник за пореден път доказа, че Хасково има млади таланти със завидни спортни заложби, а екипът на Община Хасково и Плувен комплекс „Хасково“ вече е в очакване на малките плувци и техните ръководители от всички училища в града за новия училищен спортен сезон.

    Източник: Haskovo.NET

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