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78 деца от Хасково плуваха за здравословно бъдеще

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    Оспорвано състезание по плуване в Хасково за деца от 8 до 18 години организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Изключително голям интерес към плувната надпревара показаха децата на Хасково. Рекорден брой – 78 подрастващи, плуваха, за да докажат, че спортът и приятелството са по-силни от зависимостите. Плувният празник е традиционна проява по повод Еньовден – част от кампанията на МКБППМН „Хасково срещу дрогата“.

    Победители в състезанието са всички деца, които спортуват и не се предават пред трудностите, а на почетната стълбичка в отделните възрастови групи се качиха тези с най-добро време.

    В рамките на кампанията „Хасково срещу дрогата“ по инициатива на Община Хасково и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни всички спортните бази в Хасково бяха с вход свободен за децата. За първи път в кампанията „Хасково срещу дрогата“ се включи и Семеен парк „Кенана“, който отвори врати за всички малки и големи деца да се забавляват на атракционите близо до езерото с лодките на Кенана.

    Източник: Haskovo.NET

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