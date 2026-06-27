78 деца от Хасково плуваха за здравословно бъдеще

Оспорвано състезание по плуване в Хасково за деца от 8 до 18 години организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Изключително голям интерес към плувната надпревара показаха децата на Хасково. Рекорден брой – 78 подрастващи, плуваха, за да докажат, че спортът и приятелството са по-силни от зависимостите. Плувният празник е традиционна проява по повод Еньовден – част от кампанията на МКБППМН „Хасково срещу дрогата“.

Победители в състезанието са всички деца, които спортуват и не се предават пред трудностите, а на почетната стълбичка в отделните възрастови групи се качиха тези с най-добро време.

В рамките на кампанията „Хасково срещу дрогата“ по инициатива на Община Хасково и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни всички спортните бази в Хасково бяха с вход свободен за децата. За първи път в кампанията „Хасково срещу дрогата“ се включи и Семеен парк „Кенана“, който отвори врати за всички малки и големи деца да се забавляват на атракционите близо до езерото с лодките на Кенана.