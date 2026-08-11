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Червен код за възможни пожари в Хасковска област

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    Червен код за пожароопасност и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари е обявен за периода 11 – 14 август за Хасковска област. Рискът от пожари е реален, заради високите температури и силния вятър.

    От противопожарната служба информират кметовете на населените места за ситуацията и ги молят да съдействат за заостряне на вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горски територии. Молбата е при възможност тези дейности да се изпълняват в ранните часове на деня.

    Не трябва да се изхвърлят незагасени цигари и да се пали огън на открито. При възникване на пожар, незабавно трябва да се уведомят компетентните органи с обаждане на телефон 112. При възможност трябва да се окаже съдействие за ликвидирането му.

    За днес и утре в региона е в сила жълт код за жеги с максимални температури около 37 градуса.

    Източник: Haskovo.NET

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