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Димитровградските полицаи задържаха дрогиран шофьор

За водач, шофиращ след употреба на наркотик, съобщават от хасковската полиция. Мъжът е бил заловен в вчера в Димитровград. Униформени от районното управление са проверили лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от 32-годишен жител на Димитровград. При направения тест техническото средство е отчело употреба на кокаин. Шофьорът е отказал кръвни изследвания. Последвало е задържането му до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Свиленградските полицаи също са задържали шофьор, употребил дрога. При 92 км. на АМ „Марица“ униформените са подали звуков и светлинен сигнал на автомобил „Мазда“. Водачът не се е подчинил на разпореждането и е продължил пътя си. Полицаите са го последвали и задържали. С тест е установено, че мъжът е употребил метамфетамин и метадон. Задържан е до 24 часа по заведеното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

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