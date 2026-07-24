Задържаха трима за притежание на дрога

32-годишна жена е задържана за притежание на дрога в Районното управление в Свиленград вчера. При проверка на обект на паркинг в село Капитан Андреево полицаите откриват плик с 0.80 грама метамфетамин. Задържаната е с адресна регистрация в село Лозен. По случая е заведено е досъдебно производство.

Със същия вид дрога в Любимец е арестуван 38-годишен пътник в автомобил. Автопатрул е проверил Хюндай, където пътувал пасажера от с. Загора. Той предал 0,28 грама метамфетамин на униформените. Претърсен е и имот в Любимец, който задържаният е обитавал. Оттам са иззети още 1,02 грама от същата дрога. И по този случай е образувано досъдебно призводство.

Още е един мъж е задържан в Хасково за притежание на метамфетамин. 42-годишният е съхранявал 0.64 грама от наркотика в дома си в квартал „Орфей“.