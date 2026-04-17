Заловеният в автобус с над 5,5 кг дрога турски гражданин остава в ареста

42-годишния турски гражданин Сафа Йязиджиоглу, който беше заловен пред няколко дни с пет пакета канабис и марихуана в автобус с хасковска регистрация на път за Турция остава за постоянно в ареста.

Това постанови Окръжният съд в Хасково по искане на държавното обвинение. Общото количество на дрогата, открита около кръста на Сафа и в багажа му е 5 510 грама на стойност 45 074 евро.