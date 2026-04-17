Заловеният в автобус с над 5,5 кг дрога турски гражданин остава в ареста

42-годишния турски гражданин Сафа Йязиджиоглу, който беше заловен пред няколко дни с пет пакета канабис и марихуана в автобус с хасковска регистрация на път за Турция остава за постоянно в ареста.
Това постанови Окръжният съд в Хасково по искане на държавното обвинение. Общото количество на дрогата, открита около кръста на Сафа и в багажа му е 5 510 грама на стойност 45 074 евро.
Мотиви на магистратите са, че може да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, в което е обвинен. На лице е завишена опасност от укриване и извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Ако вината на турския гражданин бъде доказана законът е предвидил наказание от 10 до 15 г. затвор и глоба между 100 000 и 200 000 лева.
Сафа Йязиджиоглу засега остава в ареста, като определението на ХОС подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.