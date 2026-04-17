Хасково е на финалната права в подготовката за предстоящите парламентарни избори на 19 април, като основният център на събитията отново е спортна зала „Дружба“.

Сградата, в която се помещава Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково, вече е напълно преобразена, за да посрещне представителите на секционните комисии от цялата област. Вътрешното пространство на залата е превърнато в мащабен работен център, където са обособени работни места, оборудвани с необходимата компютърна техника и периферия от „Информационно обслужване“. Специалистите ще работят денонощно за обработката на данните и въвеждането на протоколите от гласуването веднага след приключване на изборния ден.

Организацията обхваща не само вътрешността на спортното съоръжение, но и пространството около него. Районът е под засилена полицейска охрана, като патрули следят за реда и сигурността. За да се осигури комфорт на членовете на Секционните избирателни комисии, пред официалния вход на залата е монтирана голяма военна палатка. Тя е разпъната превантивно, за да служи като подслон в случай на неблагоприятни метеорологични условия и валежи по време на предаването на изборните материали. Вътре в залата също са предвидени зони за изчакване с подредени столове и запаси, което гарантира спокойното протичане на логистичния процес в нощта на броенето.

От РИК – Хасково са създали необходимата организация, за да може вотът в неделя да бъде отчетен прозрачно и без технически затруднения.