МВР ще проверява жалба от кандидат за депутат за скъсани плакати в с. Виенво

РИК - Хасково сезира МВР по постъпила жалба за скъсани плакати в с. Винево, Община Минерални бани. В РИК - Хасково е постъпила жалба от Мехмед Лятиф Шакир – кандидат за народен представител от политическа партия. 

В жалбата си той твърди, че на 09.04.2026г. в село Винево, община Минерални бани е извършено нарушение изразяващо се в унищожаване на агитационни материали на неговата политическа партия от лицата Ахмед Юсуф Юнлюсой, Ерхан Садък Джафер и Ерсан Саид Джафер. 

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от ИК се забранява унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

РИК - Хасково изпраща копие от жалбата на МВР, за да се установи дали изброените лица са късали плакати и други изборни материали и дали те са извършили деянията, описани в жалбата. 

Кризата с главния секретар - "Разговор" с Румен Петков
Вътрешният министър обяви, че главният секретар е отговорен за смъртта на шестима служители
4 подвижни СИК ще има в хасковско на предстоящите избори
Продължава раздаването на хартиени бюлетини и изборни документи за 9 общини
