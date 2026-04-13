Утре е последният ден с разрешен риболов в Хасковско

Утре, вторник, 15 април 2026 година, е последният ден с разрешен риболов по водоемите в Хасковска област, припомнят от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Забраната за риболов влиза в сила от 15 април, сряда, и ще продължи до 31 май за водните обекти, които се намират до 500 метра надморска височина. В тазиграфа попада и цялата Хасковска област.

Мярката се предприема ежегодно от ИАРА във връзка с размножаването на рибата.

В размножителния период остават два разрешени язовира за любителски риболов. Това са „Корен“ в община Хасково и „Орешец“ в община Харманли. Водоемите носят имената на селата Корен и Орешец.