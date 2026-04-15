Обучение на СИК в Хасково: Фокус върху новите изисквания и видеозаснемането

Председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Хасково, Добромир Якимов, проведе инструктаж на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в общината, като акцентът бе поставен върху спецификите при отчитането на изборните резултати. Основната цел на обучението е да се гарантира вярно преброяване на гласовете, да се минимизират грешките в протоколите и да се осигури по-бързото им приемане в РИК.

Якимов подчерта значението на новите изисквания за окомплектоване на изборните книжа, включително правилното пломбиране на белите чували с бюлетини.

Освен методическите указания, беше обсъдено и допълнителното възнаграждение от 15 евро, което членовете на СИК ще получат при вярно попълнен протокол, приет без корекции при първото въвеждане.

В община Хасково към момента са сформирани 149 секции, като се очаква броят им да нарасне до 152 след разкриването на допълнителни места в Следствения арест, Психодиспансера и МБАЛ – Хасково.

Председателят на РИК напомни, че всички членове на комисиите, а не само председателят и секретарят, са длъжни да познават задълженията си и да носят публична отговорност за действията си. Специално внимание бе обърнато на видеозаснемането на процеса, като бе припомнено, че на предходните избори през октомври са били съставени актове на комисии, в които стриймингът е бил прекъснат по тяхна вина.