Никола Цолов ще стартира в 12-часово състезание на картинг пистата край Хасково

Рекордните 67 отбора са подали заявки за участие в първия кръг от шампионата на Karting Events Bulgaria. Над 200 пилоти от 11 нации ще стартират в EKO 12 часа на България тази събота в Хасково. Сред тях ще бъде и звездата на Red Bull Никола Цолов.

„По това време на годината обикновено сме много натоварени, но след промяната в календара във Формула 2 заради войната в Иран се отвори възможност за малко почивка и пътувания“, каза Цолов.

„Обичам тези състезания, а и това е добър вариант да поддържам форма по време на паузата и успоредно с това да се забавлявам. Наясно съм, че няма да е лесно, защото конкуренцията в шампионата вече е на много високо ниво. Но съм сигурен, че всяка една минута на пистата ще бъде удоволствие както за мен, така и за феновете.“

Това е девети сезон за шампионата на Karting Events Bulgaria, който през последните години събира най-големите европейски звезди в картинг ендюрънса. Хасково ще бъде домакин не само на отварящия кръг, но и на още една 12-часова надпревара на 16 май.

Най-важното състезание за 2026 г. обаче ще бъде на 20 и 21 юни, когато Кюстендил посреща елита за ЕКО 25 часа на България.