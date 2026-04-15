Хасково предава на Чехия американец, обвинен в тероризъм и палеж на оръжеен завод

Окръжният съд в Хасково допусна екстрадицията на 26-годишния американски гражданин Нейтън Даниел Лимесанд, който е издирван от чешките власти за терористичен акт. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване, с което се дава зелена светлина за предаването му на правосъдието в Чехия.

Младият мъж е обект на Европейска заповед за арест, издадена от Окръжния съд в град Пардубице. Според материалите по делото Лимесанд е разследван за участие в палеж на оръжейния завод „LPP Holding“, като деянието е квалифицирано като тероризъм. За подобно престъпление законодателството в Чешката република предвижда тежко наказание до 20 години лишаване от свобода.

В хода на днешното заседание съдът в Хасково прие, че представената заповед отговаря на всички законови изисквания и съдържа детайлно описание на престъпната дейност. Магистратите подчертаха, че описаните фактически обстоятелства съответстват на тежки умишлени престъпления и според българския Наказателен кодекс, попадайки в главата за тероризъм. Проверката установи още, че срещу американеца няма висящи производства у нас, нито е налице влязла в сила присъда за същото деяние, което изключва законови пречки за неговото експулсиране.

С днешното решение процедурата по предаването на чужденеца на чешките разследващи органи се счита за финализирана, като той ще остане под стража до фактическото му екстрадиране от страната.