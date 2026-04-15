Хасково предава на Чехия американец, обвинен в тероризъм и палеж на оръжеен завод

Окръжният съд в Хасково допусна екстрадицията на 26-годишния американски гражданин Нейтън Даниел Лимесанд, който е издирван от чешките власти за терористичен акт. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване, с което се дава зелена светлина за предаването му на правосъдието в Чехия.

Младият мъж е обект на Европейска заповед за арест, издадена от Окръжния съд в град Пардубице. Според материалите по делото Лимесанд е разследван за участие в палеж на оръжейния завод „LPP Holding“, като деянието е квалифицирано като тероризъм. За подобно престъпление законодателството в Чешката република предвижда тежко наказание до 20 години лишаване от свобода.

В хода на днешното заседание съдът в Хасково прие, че представената заповед отговаря на всички законови изисквания и съдържа детайлно описание на престъпната дейност. Магистратите подчертаха, че описаните фактически обстоятелства съответстват на тежки умишлени престъпления и според българския Наказателен кодекс, попадайки в главата за тероризъм. Проверката установи още, че срещу американеца няма висящи производства у нас, нито е налице влязла в сила присъда за същото деяние, което изключва законови пречки за неговото експулсиране.

С днешното решение процедурата по предаването на чужденеца на чешките разследващи органи се счита за финализирана, като той ще остане под стража до фактическото му екстрадиране от страната.

Още новини от Хасково

РИОСВ – Хасково образува административно наказателно производство за установени нарушения от ТЕЦ „Марица 3" АД
преди 45 минути
преди 45 минути
Доставиха 574 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване в Хасково
преди 2 часа
преди 2 часа
В ОУ „Никола Вапцаров" отново ще има изборни секции след приключване на ремонта на сградата
преди 2 часа
преди 2 часа
Ансамбъл „Филип „Кутев" с юбилеен концерт в Хасково
преди 2 часа
преди 2 часа
Гърция с нови изисквания за аптечките в колите, глобата е 30 евро
преди 3 часа
преди 3 часа
Хасково прие зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика
преди 3 часа
преди 3 часа

