Издирваният за тероризъм и палеж на оръжеен завод поиска да бъде екстрадиран в Чехия

26-годишният американец Нейтън Даниел Лимесанд, издирван за тероризъм и палеж на оръжейния завод „LPP Holding“ в град Пардубице в Чехия, поиска да бъде екстрадиран.

Днес в съдебно заседание чужденецът изрази съгласие за доброволно предаване на чешките власти за провеждане на наказателно производство спрямо него за престъпление „тероризъм“ и „палеж“, като за извършеното престъпление е предвидено наказание 20 години затвор.

Съдът в Хасково разясни на лицето по принудително действие, че има право в тридневен срок от днес да оттегли даденото от него съгласие, с оглед на което отложи делото за 15.04.2026 г. от 14:30 часа.