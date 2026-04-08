От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Издирваният за тероризъм и палеж на оръжеен завод поиска да бъде екстрадиран в Чехия

26-годишният американец Нейтън Даниел Лимесанд, издирван за тероризъм и палеж на оръжейния завод „LPP Holding“ в град Пардубице в Чехия, поиска да бъде екстрадиран.

Днес в съдебно заседание чужденецът изрази съгласие за доброволно предаване на чешките власти за провеждане на наказателно производство спрямо него за престъпление „тероризъм“ и „палеж“, като за извършеното престъпление е предвидено наказание 20 години затвор.

Съдът в Хасково разясни на лицето по принудително действие, че има право в тридневен срок от днес да оттегли даденото от него съгласие, с оглед на което отложи делото за 15.04.2026 г. от 14:30 часа.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Великденско меню: какво да купим и как да го подготвим
Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Какво вещаят звездите за всеки астрологичен знак през 2025 година?

Случаен виц

Министри провериха пункт за помощи в Хасково след сигнал за предизборна агитация
Великденско меню: какво да купим и как да го подготвим

Във всеки човек има борба между добрия вълк и злия. Печели този , който храниш. - индианска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Тракийска лютеница
Тракийска лютеница

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.