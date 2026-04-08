Още петима задържани за купуване на гласове в Хасковска област

Считано от 18 март тази година до началото на изборите на 19 април, на територията на ОД на МВР – Хасково се провежда мащабна специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и разпространението на наркотични вещества. Директорът на МВР – Хасково старши комисар Мирослав Христов съобщи, че през последното денонощие са задържани още петима души за купуване на гласове. При проверките, в които участват служители на криминална, икономическа и охранителна полиция, както и сили на жандармерията, са открити списъци с имена и конкретни парични суми срещу тях.

Общият брой на арестуваните от началото на операцията вече достига 21 лица, като са образувани 16 досъдебни производства за купуване на гласове. Старши комисар Христов подчерта, че натискът върху изборните нарушения е засилен значително в сравнение с предходните избори през октомври 2024 година, когато образуваните производства са били едва три с пет задържани лица. Към момента в полицията са постъпили 52 сигнала за нарушения на изборното законодателство, като органите на реда са съставили 116 предупредителни протокола. За сравнение, през октомври 2024 година броят на тези протоколи е бил 51.

Един от последните случаи е регистриран в град Харманли, където е задържан 51-годишен мъж. В жилището му са намерени списъци с ръкописно изписани имена на множество лица и съответните суми за техните гласове. По предварителни данни мъжът няма официална трудова заетост, но е активно ангажиран в схеми за изборна търговия. Останалите четирима са задържани през денонощието на територията на Хасково, Димитровград и Ивайловград, като част от тях се занимават с лихварска дейност. Сред арестуваните има и криминално проявени лица с досиета за грабежи и използване на неистински документи.

Методите за склоняване на избирателите са разнообразни – от директно предлагане на парични суми до опрощаване на дългове и вересии в търговски обекти. Цената на един глас варира според случая, като се движи в границите между 40 и 75 евро.

Старши комисар Христов призова гражданите да продължат да подават сигнали на телефон 112 или на електронната поща на МВР, като увери, че всяка информация се проверява детайлно. Очаква се броят на досъдебните производства и задържаните да нарасне до самия ден на вота, тъй като полицейското присъствие в региона остава засилено.

Анета Кутелова