От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Ученик от ПГДС – Хасково със златен медал за „Колаж“ от международен конкурс

Александър Райчев от 10. Г клас от ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ – Хасково спечели Златен медал в категория „Колаж“ на международния конкурс „Творчество без граници“.

Неговата впечатляваща творба, озаглавена „Очите като свидетели“, спечели журито със силно въздействаща визия и дълбоко послание, което не оставя никого безразличен.

„Поредно заслужено отличие! Александър Райчев отново ни кара да се гордеем! Поздравления за таланта, труда и вдъхновението! Пожелаваме още много успехи и нови творчески върхове!“, казаха от ръководството на ПГДС – Хасково.

Международният конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2025/2026 година.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.