Александър Райчев от 10. Г клас от ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ – Хасково спечели Златен медал в категория „Колаж“ на международния конкурс „Творчество без граници“.

Неговата впечатляваща творба, озаглавена „Очите като свидетели“, спечели журито със силно въздействаща визия и дълбоко послание, което не оставя никого безразличен.

„Поредно заслужено отличие! Александър Райчев отново ни кара да се гордеем! Поздравления за таланта, труда и вдъхновението! Пожелаваме още много успехи и нови творчески върхове!“, казаха от ръководството на ПГДС – Хасково.

Международният конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2025/2026 година.