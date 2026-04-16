Четирима задържани при спецакция срещу купуването на гласове в Димитровград и Меричлери

20 000 евро и четирима души са задържани след полицейска операция в Димитровград и Меричлери срещу купуването на гласове. Това съобщи във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Освен сумата от 20 000 евро, са открити и агитационни материали за конкретна партия.

В телефона на единия от задържаните са открити множество снимки на лични карти.

Единият от задържаните признава, че друг от тях го е принуждавал да организира свои близки и приятели да гласуват за конкретна партия на изборите в неделя, срещу което са направили уговорка да му бъде платена определена сума пари.

Образувано е досъдебно производство.

Обучение на СИК в Хасково: Фокус върху новите изисквания и видеозаснемането
Никола Цолов ще стартира в 12-часово състезание на картинг пистата край Хасково
Хасково предава на Чехия американец, обвинен в тероризъм и палеж на оръжеен завод
РИОСВ – Хасково образува административно наказателно производство за установени нарушения от ТЕЦ „Марица 3" АД
Доставиха 574 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване в Хасково
