Министри провериха пункт за помощи в Хасково след сигнал за предизборна агитация

Висши държавници в България инспектираха пункт за раздаване на помощи на улица „Бузлуджа“ №71 в Хасково.

В сградата на бившата обувна фабрика се раздават хранителни помощи на уязвими граждани. Акцията започна от 16 март и ще продължи до 17 април 2026 г. Списъците с подлежащите на подпомагане хора се подават от дирекция „Социално подпомагане“, но физическото раздаване се извършва от доброволци на БЧК – Хасково. Потребителите на услугата в областта са 25 871. Има и още около 5000 души, които се възползват от други социални услуги.

„Тази подкрепа не е от политически партии или политически лидери, не е от местни авторитети. Тази подкрепа е от европейската солидарност, по линия на държавния бюджет и е за нуждаещите се“, каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той поясни, че БЧК сключва договори с обекти, които са изгодни от гледна точка на наем, но директорът на „Социално подпомагане“ трябва да е наясно, че всякакъв тип внушения и съмнения за това, че тази подкрепа може да бъде по линия на политическа партия, трябваше да бъдат предотвратени.

Стана ясно, че е постъпил сигнал за предизборна агитация, който ще бъде предаден официално в МВР – Хасково.

В Хасково министър Адемов се срещна с ръководството на МВР – министър Емил Дечев и главния секретар на ведомството Георги Кандев. Тримата са в постоянна комуникация във връзка със сигналите за опити за натиск над избирателите в уязвимо положение. На място бяха директорът на МВР – Хасково старши комисар Мирослав Христов и Петя Ангелова директор на дирекция „Социално подпомагане“ Хасково.

Петя Ангелова заяви, че не е била запозната със сигнала за агитация. Процесът за раздаване на помощи е прозрачен. „Всички знаят, че това не са помощи от партия, а са от държавата“, каза тя.

Директорът на БЧК – Хасково Минка Мечеринкова обясни, че отвън на сградата, до пункта за помощи е имало надпис на политическа партия, поставен още преди години, когато се събираха помощи за пострадали от земетресението в Турция. Тази сграда обаче била отделно от пункта на БЧК. Мечеринкова беше категорична, че организацията й не се занимава с политическа агитация и не е обвързана с политическа партия. Уточни, че от 3 години БЧК използва пункта за раздаване на помощи.

От ръководството на МВР заявиха, че към днешна дата сигналите за купуване на гласове в страната са 1291 към 234 за изборите през октомври 2024 г. Образувани са 362 досъдебни производства, а през 2024 г. са били 64. Съставени са 3175 предупредителни протокола, а през 2024 г. са били 848. Задържани са 225 лица, а през 2024 г. са арестувани 42 лица.