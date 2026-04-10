Ернан Ангелов прави впечатляващ сезон с юношите на „Левски“

Ернан Ангелов продължава да впечатлява с представянето си във футболното първенство за юноши до 17 години. Синът на Емил Ангелов – Бабангида върви по стъпките на баща си и започна да се утвърждава като любимец на публиката на "Левски".

Макар да играе като полузащитник, с головия си нюх хасковлията напомня за своя съименник и звезда на „Ривър Плейт“, „Парма“, „Лацио“, „Интер“, „Милан“, „Челси“ и аржентинския национален отбор от близкото минало – Ернан Креспо. Няма и как да бъде иначе. Ангелов е голмайстор на своя отбор през настоящия сезон. Хасковският тийнейджър, който в част от мачовете носи и капитанската лента на тима, има на сметката си 18 попадения. Най-впечатляващо е представянето му в двубоя със „Спартак“ (Плевен), в който в рамките на само 22 минути отбелязва 5 попадения. Има и 100-процентова успеваемост при 11-метровите наказателни удари. Ангелов е изпълнил две дузпи, като и двете са били реализирани.

Статистиката на Ернан сочи, че на този етап е участвал в 19 от 22 мача на своя отбор, като в 18 от случаите е бил титуляр.

Както вече писахме, в края на месец януари младежът от Хасково подписа професионален договор със столичния гранд. Тимът е „Левски“ е втори в елитната група U17. Столичани са с актив от 29 точки – на 7 след лидера „Лудогорец“.

Полузащитникът е и национален състезател. Той е част от селекцията на Светослав Петров в отбора ни до 17-годишна възраст. В края на миналия месец националите ни се класираха на първо място в група В2 на Лига "В" от евроквалификациите. Така тимът спечели групата с актив от 7 точки и се си осигури място в следващата фаза – Лига „А“ на евроквалификациите.