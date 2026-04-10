От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Ернан Ангелов прави впечатляващ сезон с юношите на „Левски“

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Ернан Ангелов продължава да впечатлява с представянето си във футболното първенство за юноши до 17 години. Синът на Емил Ангелов – Бабангида върви по стъпките на баща си и започна да се утвърждава като любимец на публиката на "Левски".

    Макар да играе като полузащитник, с головия си нюх хасковлията напомня за своя съименник и звезда на „Ривър Плейт“, „Парма“, „Лацио“, „Интер“, „Милан“, „Челси“ и аржентинския национален отбор от близкото минало – Ернан Креспо. Няма и как да бъде иначе. Ангелов е голмайстор на своя отбор през настоящия сезон. Хасковският тийнейджър, който в част от мачовете носи и капитанската лента на тима, има на сметката си 18 попадения. Най-впечатляващо е представянето му в двубоя със „Спартак“ (Плевен), в който в рамките на само 22 минути отбелязва 5 попадения. Има и 100-процентова успеваемост при 11-метровите наказателни удари. Ангелов е изпълнил две дузпи, като и двете са били реализирани.

    Статистиката на Ернан сочи, че на този етап е участвал в 19 от 22 мача на своя отбор, като в 18 от случаите е бил титуляр.

    Както вече писахме, в края на месец януари младежът от Хасково подписа професионален договор със столичния гранд. Тимът е „Левски“ е втори в елитната група U17. Столичани са с актив от 29 точки – на 7 след лидера „Лудогорец“.

    Полузащитникът е и национален състезател. Той е част от селекцията на Светослав Петров в отбора ни до 17-годишна възраст. В края на миналия месец националите ни се класираха на първо място в група В2 на Лига "В" от евроквалификациите. Така тимът спечели групата с актив от 7 точки и се си осигури място в следващата фаза – Лига „А“ на евроквалификациите.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Loud Urban Choir - Papaoutai by Stromae

    Случаен виц

    Министри провериха пункт за помощи в Хасково след сигнал за предизборна агитация
    Издирваният за тероризъм и палеж на оръжеен завод поиска да бъде екстрадиран в Чехия

    Човек стои в сянката си и се чуди защо му е тъмно. - Дзен пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Ориз с къри, моркови и чесън
    Ориз с къри, моркови и чесън

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.