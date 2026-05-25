Абитуриентите от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково сътвориха истински празник на младостта, красотата и стила по време на своя дългоочакван абитуриентски бал, който се състоя снощи.

Парк „Кенана“ се превърна в истински подиум на висшата мода, където зрелостниците от випуск 2026 година се събраха, за да отбележат края на един важен етап от живота си и началото на своя нов път. Преди да влязат в празничната зала на луксозния ресторантски комплекс, дванайсетокласниците бяха посрещнати с бурни аплодисменти, споделени сълзи от вълнение и много светкавици от камерите на гордите си родители, роднини и приятели.

Момичетата впечатлиха присъстващите с изящни и стилни рокли, съобразени с последните модни тенденции, а момчетата демонстрираха изтънченост в елегантни костюми и класни аксесоари. Традиционното и силно броене от 1 до 12 огласи красивата природа на парка, отбелязвайки финала на петте незабравими години, прекарани на училищната скамейка.

Вътре в ресторанта купонът бързо набра скорост с много танци, емоционални наздравици и специални изненади. Зрелостниците изразиха своята огромна благодарност към любимите си класни ръководители и учители, които през годините бяха не само техни преподаватели, но и верни ментори в живота. Празничната нощ продължи с много добро настроение и музика до ранните часове на деня, оставяйки незаличим спомен в сърцата на младите хора, които от днес официално поемат към големия свят.