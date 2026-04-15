Триумф в програмирането: Десетокласник от ФСГ – Хасково покорява национални върхове

    Виктор Недев, ученик от 10 клас, специалност „Икономическа информатика“ във ФСГ „Атанас Буров“ в Хасково, завоюва два медала в рамките на по-малко от два месеца и си осигури място в разширения национален отбор на България.

    Финансово-стопанската гимназия има нов повод за гордост. Виктор Недев постигна изключителен успех, демонстрирайки високо ниво на подготовка в областта на програмирането и изкуствения интелект. Само за кратък период той добави към постиженията си златен и бронзов медал от престижни национални състезания.

    Пътят на успеха

    Серията от отличия започва с блестящо представяне в Националното състезание по програмиране „CodeWars“, където Виктор категорично завоюва първо място.

    Малко по-късно той се състезава с най-добрите ученици в страната на Националното състезание по изкуствен интелект. Там печели бронзов медал и се класира на престижното 5-о място в България.

    Път към международната сцена

    В резултат на отличните си постижения Виктор Недев е включен в разширения национален отбор на България. Това му дава възможност да продължи участието си в подготовката и селекцията за предстоящата Международна олимпиада по изкуствен интелект в Абу Даби.

    Решаването на логически задачи и системната работа върху алгоритмично мислене са в основата на развитието на силни аналитични умения. Именно тези способности стоят зад постигнатите резултати и водят до високи интелектуални успехи в съвременните технологични области.

    Ръководството и преподавателите на ФСГ „Атанас Буров“ изразяват своята гордост от успехите на своя възпитаник. Неговото представяне е ярко доказателство за високото ниво на подготовка в специалност „Икономическа информатика“ и за потенциала на младите таланти в областта на дигиталните технологии.

    „Пожелаваме на Виктор успех в подготовката за международната сцена и още много бъдещи отличия!", казаха от ръководството на гимназията. 

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Хасково прие зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика
    преди 36 минути
    График за получаване на изборните материали от СИК в община Хасково
    преди 46 минути
    Великденски концерт ще се състои в зала „Възраждане“ на Регионален исторически музей
    преди 1 час
    Засилени проверки за пожарна безопасност в зала „Дружба“ преди вота в Хасково
    преди 2 часа
    Задаржаха двама 20-годишни младежи за кражба и дрога
    преди 3 часа
    Облачно, с кратки пробясъци от слънце
    преди 5 часа

    Без коментар – Битката за читалище "Заря"

    Бухти с череши
