Виктор Недев, ученик от 10 клас, специалност „Икономическа информатика“ във ФСГ „Атанас Буров“ в Хасково, завоюва два медала в рамките на по-малко от два месеца и си осигури място в разширения национален отбор на България.

Финансово-стопанската гимназия има нов повод за гордост. Виктор Недев постигна изключителен успех, демонстрирайки високо ниво на подготовка в областта на програмирането и изкуствения интелект. Само за кратък период той добави към постиженията си златен и бронзов медал от престижни национални състезания.

Пътят на успеха

Серията от отличия започва с блестящо представяне в Националното състезание по програмиране „CodeWars“, където Виктор категорично завоюва първо място.

Малко по-късно той се състезава с най-добрите ученици в страната на Националното състезание по изкуствен интелект. Там печели бронзов медал и се класира на престижното 5-о място в България.

Път към международната сцена

В резултат на отличните си постижения Виктор Недев е включен в разширения национален отбор на България. Това му дава възможност да продължи участието си в подготовката и селекцията за предстоящата Международна олимпиада по изкуствен интелект в Абу Даби.

Решаването на логически задачи и системната работа върху алгоритмично мислене са в основата на развитието на силни аналитични умения. Именно тези способности стоят зад постигнатите резултати и водят до високи интелектуални успехи в съвременните технологични области.

Ръководството и преподавателите на ФСГ „Атанас Буров“ изразяват своята гордост от успехите на своя възпитаник. Неговото представяне е ярко доказателство за високото ниво на подготовка в специалност „Икономическа информатика“ и за потенциала на младите таланти в областта на дигиталните технологии.

„Пожелаваме на Виктор успех в подготовката за международната сцена и още много бъдещи отличия!", казаха от ръководството на гимназията.