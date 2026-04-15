Великденски концерт ще се състои в зала „Възраждане“ на Регионален исторически музей

    Великденски концерт ще се състои довечера в зала „Възраждане“ на Регионален исторически музей. Събитието е част от инициативата „България пее“, организирана от Български хоров съюз в сътрудничество с общините. Тази година хоровият празник се провежда за десети път и е посветен на 100 години от създаването на съюза.

    В концерта ще участват Дамски хор „Незабравки“ при НЧ „Обединение 1931“ – Кърджали и вокален ансамбъл „Орфей+“ при сдружение „АЕДА“ – Хасково. В програмата са включени църковнославянски песнопения и духовна музика от цял свят. Диригенти на съставите са Тавит Мачикян и Елена Шопова. Партньор и домакин на събитието е Регионален исторически музей – Хасково, а залата не е избрана случайно. В нея е разположена богата колекция от икони и разнообразен снимков и документален материал за  борбата за новобългарско училище и независима църква.

    Началото е в 18:30, а входът е свободен.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасково прие зоналния етап от ученическите игри по лека атлетика
    преди 37 минути
    График за получаване на изборните материали от СИК в община Хасково
    преди 47 минути
    Триумф в програмирането: Десетокласник от ФСГ – Хасково покорява национални върхове
    преди 1 час
    Засилени проверки за пожарна безопасност в зала „Дружба“ преди вота в Хасково
    преди 2 часа
    Задаржаха двама 20-годишни младежи за кражба и дрога
    преди 3 часа
    Облачно, с кратки пробясъци от слънце
    преди 5 часа

    Триумф в програмирането: Десетокласник от ФСГ – Хасково покорява национални върхове
    График за получаване на изборните материали от СИК в община Хасково

