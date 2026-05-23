Европейската нощ на музеите в Хасково преминава под знака на индийската култура

    Десетки хасковлии се запознаха с културата на Индия в рамките на Европейската нощ на музеите в Хасково, която се провежда тази вечер. Събитията са основната сграда на Регионалния исторически музей, като посетители ще се очакват до малките часове. 

    Официално музеят отвори врати точно в 18 часа днес, а входът за посетители ще е свободен. 

    Програмата е изключително богата и изцяло свързана с културата на Индия. В рамките на 3 сесии от по 20 мин посетителите могат да присъстват на мини-уъркшоп по индийски танци с Ниведита Бадве. Към гостите специално приветствие отправиха от посолството на Индия.

    Посетителите могат да видят и спектакъла SUNDARI /КРАСИВА/. Той е посветен на богинята с много лица, която дарява познание в образа на Сарасвати, обещава богатства и успех в усмивката на Лакшми, носи заряда на воин в оръжията на Дурга и ужасява враговете, когато Кали се развихри. „Тя е свръхестествена и земна, там горе и тук в нас, искрата, която ни поддържа живи и ни кара да си задаваме въпроси. Ще я открием в скъпоценните изображения от храмовете, в стихията на бурите, в покълващата природа, в очите, изрисувани с каджал. От свещената традиция на танците бхаратанатям и кучипуди до фолклорните стилове от щата Махаращра - тя присъства в мелодията, ритъма, движенията, а ние, артистите, смирено и с вдъхновение, ще се опитаме да я превъплътим.“, казват организаторите.

    Освен това има още рисуване с къна, обличане на сари и фото-спот, индийски базар, мултимедийна изложба Индия и други.

