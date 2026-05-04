Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК започва от вторник

Изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), участвали в изборите за народни представители, проведени на 19 април 2026 г., ще започне от 5 май, съобщават от Община Хасково.

Възнагражденията ще бъдат изплатени както следва:

На членовете на СИК, предоставили лична банкова сметка, сумите ще бъдат преведени по банков път на 5 май 2026 г.

На членовете на СИК, които са декларирали, че не притежават лична банкова сметка, възнагражденията ще се изплащат в брой на 5 май 2026 г. (вторник), в часовия интервал от 09:00 до 17:30 ч., в салона, разположен от северната страна на сградата на Община Хасково.

За лицата, които не получат възнагражденията си на посочената дата, е предвидена допълнителна възможност за изплащане в касата на Община Хасково в периода от 7 май 2026 г. до 31 май 2026 г. включително, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч.

При получаване на възнаграждението в брой е необходимо членовете на СИК да представят документ за самоличност и удостоверение за участие в секционна избирателна комисия.

Община Хасково призовава всички правоимащи лица да се съобразят с посочените срокове и изисквания с цел своевременно получаване на дължимите им възнаграждения.