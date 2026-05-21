Специална организация на движението за абитуриентските балове край парк „Кенана“ в Хасково

Специална организация на движението въвежда полицията в Хасково по време на абитуриентските балове в района на парк „Кенана“. Мерките са насочени към обезпечаване на обществения ред, безопасността на движението и недопускане на пътнотранспортни произшествия.

От МВР информират, че навлизането в посока комплекси „Европа“ и „Фантазия“ ще бъде разрешено единствено за автомобили, превозващи абитуриенти. На отбивката към двата комплекса ще има полицейски пост, който ще пропуска само тези превозни средства.

Придружаващите автомобили няма да бъдат допускани в района и следва да бъдат паркирани на подходящи места, без да затрудняват движението и без да създават предпоставки за инциденти.

След като абитуриентите бъдат оставени, автомобилите трябва незабавно и безопасно да напуснат района в посока ул. „Стара планина“.

Пред входа на парк „Кенана“ ще бъде обособено място за кратковременно спиране на автомобили, превозващи абитуриенти. След слизането им, колите трябва да бъдат преместени и паркирани извън определения периметър.

От полицията уточняват, че няма да бъде разрешено паркирането по ул. „Стара планина“ пред входа на парка.

Заради очакваното голямо струпване на хора ще бъде осигурен и транспортен коридор за безпрепятствено преминаване на линейки и пожарни автомобили. В този участък няма да се допуска движение нито на автомобили, нито на пешеходци.

По време на баловете ще се извършва и видеозаснемане на автомобили, чиито водачи нарушават Закона за движение по пътищата при придвижването и превозването на абитуриенти. При установени нарушения ще бъдат предприемани последващи санкции.

Заловиха шофьор без книжка и с неизрядна кола
