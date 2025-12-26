От х:

Оживление по паркове и кафенета в първия ден след Коледа

    Хасковлии се раздвижиха в първия ден след Рождество Христово (Коледа), който е сред официалните почивни дни в страната.

    Още преди обяд много жители и гости на областния град бяха тръгнали на разходка по паркове и площадки. По традиция, в най-големия хасковски парк „Кенана“ кипеше оживление. Малки и големи бяха тръгнали по алеите. Някои от тях бяха с домашни любимци. Работещите заведения се радваха на клиенти, въпреки студеното време.

    Не малко бяха спортуващите на фитнес площадката на открито. 

    В утрешния почивен ден – 27 декември, който се очаква да е слънчев, вероятно раздвижването ще е още по-голямо.

        

